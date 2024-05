Dopo la non idoneità in Francia, la speranza è di rientrare in questo weekend. Celestino Vietti ha lavorato intensamente per recuperare dall’infortunio alla spalla sinistra in cui è incappato nei test Moto2 a Jerez. Il pilota piemontese recentemente è anche tornato ad allenarsi in moto proprio per testare la sua condizione fisica in vista del doppio appuntamento mondiale in programma. Come a Le Mans però deve attendere il controllo medico del giovedì per capire se verrà ritenuto idoneo e potrà disputare prima il GP a Barcellona, poi la sentita tappa di casa al Mugello.

Verso il ritorno in Moto2?

I dubbi rimangono, ma Celestino Vietti è determinato a provarci, chiaramente se arriverà l’idoneità. “Voglio vedere se, dopo i controlli, sono capace di guidare una moto e come posso guidarla” ha dichiarato il pilota Moto2. “Questo è un tracciato sul quale siamo stati veloci in passato, quindi vorrei continuare come nei test a Jerez. Lì il nostro feeling era migliorato ed avevamo trovato qualche soluzione per il mio stile di guida. Spero di essere in grado di competere, di disputare un weekend solido e di migliorare turno dopo turno.”

Foto: Red Bull KTM Ajo