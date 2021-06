Moto2 Catalunya, Prove 3: Remy Gardner in evidenza, 1-2 KTM Ajo

Remy Gardner svetta nell'ultimo turno di prove libere. Raúl Fernández lo marca da vicino (21 millesimi), terzo è Augusto Fernández.

Il duo KTM Ajo continua a brillare nella categoria Moto2. Nell’ultimo turno di libere non è diverso: Remy Gardner in particolare piazza il miglior crono che gli vale la prima posizione anche in classifica combinata. Sempre nelle zone alte compagno di box (e rookie) Raúl Fernández, che chiude ad appena 21 millesimi dal pilota australiano. In terza posizione c’è Augusto Fernández, direttamente in Q2 troviamo i nostri Marco Bezzecchi, Tony Arbolino e Lorenzo Dalla Porta. Gli orari del sabato.

Prove libere 3

Turno decisivo per quanto riguarda i piloti che disputeranno le due sessioni di qualifiche, non mancano alcuni incidenti già nei primi minuti. Cadono infatti Baldassarri (curva 7), Di Giannantonio (un violento highside alla curva 4 con conseguenti controlli al Centro Medico, prima di tornare al box), Lowes (curva 10). Per quanto riguarda la classifica, registriamo presto svariati cambi significativi, su tutti Augusto Fernández che vola al comando davanti a Raúl Fernández. A referto negli ultimi minuti le cadute del rookie Ogura e della wild card Kubo (al Centro Medico per controlli), ma riecco sul finale che il duo KTM Ajo ricomincia a dettare il passo. Stavolta è Remy Gardner il migliore sia del turno che in classifica combinata, con Raúl Fernández a ruota ed Augusto Fernández in terza piazza finale.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: KTM Media