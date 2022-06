Moto2 Catalunya: Prove 2 a Joe Roberts, Canet top del venerdì

Si chiude la giornata di prove libere per la Moto2. Joe Roberts piazza la zampata nella seconda sessione, precedendo gli spagnoli Aron Canet e Pedro Acosta, con Lorenzo Dalla Porta 4° e miglior italiano. La classifica combinata però vede in vetta sempre l’alfiere del team Pons (non mancano scintille con Simone Corsi), con i due leader appena fuori dalla top ten ma al momento ampiamente all’interno della top 14 valida per la Q2. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 2

Si riparte da Aron Canet in testa alla classifica dei tempi, con gli inseguitori però tutti molti vicini (il resoconto delle FP1). Si comincia con uno scossone senza conseguenze per Vietti, ricordiamo 11° alla fine delle prime libere, proprio dietro al diretto rivale Ogura. I tempi inizialmente sono lontani da quelli del mattino, in testa alla classifica però si piazza presto Acosta, reduce dal primo storico trionfo Moto2 ottenuto pochi giorni fa al Mugello. Il rookie di KTM Ajo comanda a lungo, ma nei minuti finali ecco gli stravolgimenti alla ricerca del miglior piazzamento possibile. Con immancabili problemi di ‘traffico’ e giochi di scie… A referto gli incidenti di Zonta van den Goorberg ed Augusto Fernández, mentre Joe Roberts chiude col tempo di riferimento di questa seconda sessione. Seguono Aron Canet e Pedro Acosta, Lorenzo Dalla Porta 4° e miglior italiano.

La classifica FP2

La classifica Moto2 combinata

Foto: Valter Magatti