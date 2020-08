Moto2, Brno: Sam Lowes si conferma nelle FP3, 2° Marini

Sam Lowes detta il passo nel terzo turno di libere col miglior crono del weekend. Seguono Luca Marini e Joe Roberts.

Sam Lowes si conferma: dopo il miglior crono del venerdì, l’alfiere EG 0,0 Marc VDS svetta anche nel terzo ed ultimo turno di prove libere Moto2. Passaggio in Q2 quindi col tempo di riferimento (a quattro decimi dal record di Alex Márquez), seguito da Luca Marini e da Joe Roberts. Top 14 che comprende anche Bezzecchi, Bastianini e Baldassarri. Gli orari di giornata

Turno determinante per la Moto2: si decidono i 14 piloti che accederanno direttamente alla seconda sessione di qualifiche. Ripartiamo da Lowes al top nella prima giornata, ma ricordiamo anche un Bastianini in grande spolvero. L’italiano invece sta avvertendo qualche problema in più in queste FP3: i tempi stanno migliorando ed è a lungo fuori dalla Q2. Risalgono Marini e Roberts, si mette in evidenza anche Schrötter, ricordiamo convalescente da un’operazione per sindrome compartimentale.

Negli ultimi 10 minuti qualche guaio al box per lo statunitense: la moto ci mette parecchio ad accendersi, ma alla fine il pilota guadagna nuovamente la pista. Continua a martellare Sam Lowes, che stampa nuovamente il miglior crono del turno, nonché il migliore dei due giorni, e accede così alla Q2. Lo segue da vicino Luca Marini, terza piazza per Joe Roberts.

La classifica FP3/combinata