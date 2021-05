Moto2: Bezzecchi e Vietti frecce tricolori nel GP al Mugello

Colorazione 'di casa' per le moto di Marco Bezzecchi e Celestino Vietti. Entrambi determinati a brillare sul tracciato toscano.

In MotoGP avremo una livrea particolare per Luca Marini. I colleghi in Moto2 Marco Bezzecchi e Celestino Vietti non saranno da meno. Una colorazione tutta tricolore sulle loro KALEX in occasione del Gran Premio d’Italia, di ritorno quest’anno nel calendario del Motomondiale. Un evento chiaramente sempre molto sentito da team e piloti di casa, che vogliono ben figurare sulle colline toscane. Come per tanti altri, il duo Sky VR46 è reduce da alcune giornate di test al Montmeló, in cui spera di aver trovato soluzioni utili per i prossimi eventi in programma. A cominciare proprio dalla tappa al Mugello

Marco Bezzecchi in particolare, pur regolare finora, vuole certo qualcosa in più per cercare di ostacolare in primis la coppia KTM Ajo, al comando della classifica generale. Dopo due podi consecutivi, perché non puntare al guizzo vincente sulla pista di casa… I precedenti ci parlano di un secondo posto ottenuto in Moto3 nel 2018 come miglior risultato. Per quanto riguarda il compagno di box, tre zeri a referto nei primi cinque GP disputati. Nel suo unico evento al Mugello poi ha chiuso con un nono posto. Ma per entrambi non manca l’emozione di correre sulla pista di Scarperia, una carica in più per ottenere punti e risultati importanti.

Foto: Sky Racing Team VR46