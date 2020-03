Marco Bezzecchi e Luca Marini chiudono solo dietro a Roberts nel venerdì in Qatar. Buon lavoro di squadra, ma serve migliorare su gomme e frenata.

Venerdì decisamente positivo per due degli italiani al via nella categoria Moto2. Marco Bezzecchi e Luca Marini hanno chiuso infatti con il secondo ed il terzo tempo di giornata a Losail. Riferimenti ottenuti grazie anche al lavoro di coppia sia nel box che in pista, che ha permesso ad entrambi di mantenere costantemente un buon ritmo. C’è da migliorare, dalla gestione delle gomme alla frenata, ma è comunque un buon inizio.

Per Marco Bezzecchi è stato il primo turno ufficiale con la KALEX del team Sky Racing VR46, un cambio di team e moto per affrontare la sua seconda stagione in Moto2. “Un buon esordio” ha dichiarato a fine giornata. “Abbiamo svolto un grande lavoro sia con Luca che con tutto il team. Cerchiamo di alzare il livello condividendo info, ma dobbiamo lavorare sodo. Serve soprattutto uno step sui primi giri di gomma perché non siamo perfetti.”

“Sono abbastanza soddisfatto” ha aggiunto Luca Marini, come detto terzo assoluto in questa prima giornata a Losail. “Nel secondo turno di prove libere abbiamo montato gomme nuove per essere più performanti sul giro secco. Abbiamo fatto un gran gioco di squadra. Il feeling complessivamente è buono, ma dobbiamo migliorare in frenata, sul freno motore e nel T2. Rispetto ai test, il grip in pista è cambiato e non c’è vento.”