Moto2, Barcellona: Sam Lowes si conferma anche nelle FP3

Sam Lowes svetta anche nell'ultimo turno di prove libere. Marcos Ramírez secondo a sorpresa, terza piazza per il leader Moto2 Luca Marini.

Sam Lowes continua a mettersi in evidenza. Dopo la prima giornata, anche l’ultimo turno di prove libere Moto2 si chiude nel segno dell’alfiere EG 0,0 Marc VDS, che accede direttamente alla Q2 con il miglior crono assoluto del fine settimana. Dietro di lui a sorpresa c’è il rookie Marcos Ramírez, terza piazza per il leader in campionato Luca Marini.

Ultimo turno ‘fresco’ di prove libere con subito una scivolata, quella del rookie Aron Canet, fortunatamente senza conseguenze. Poco dopo cadono anche Lüthi, Navarro, Bezzecchi, mentre Martín inizia a fare la voce grossa e si porta presto davanti a tutti. Ma è solo l’inizio: la classifica vista nella giornata di venerdì subisce parecchi stravolgimenti.

Minuti finali con anche Bastianini e Nagashima a terra, mentre Sam Lowes, ripreso da un po’ il comando della classifica, lo mantiene fino alla bandiera a scacchi. Risale fino alla seconda posizione l’esordiente Marcos Ramírez, terzo miglior crono per Luca Marini davanti a Fabio Di Giannantonio.

La classifica delle FP3/combinata