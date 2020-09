Moto2, Barcellona: Sam Lowes detta il passo nelle FP1, segue Marini

Sam Lowes in evidenza nelle FP1 a Barcellona. Segue il leader Moto2 Luca Marini a due decimi, terza piazza finale per Tetsuta Nagashima.

Primo turno di libere in Catalunya nel segno di Sam Lowes. Fresco di ritorno sul podio, il pilota britannico stampa il miglior crono in questa mattinata a Barcellona, con due decimi di vantaggio sul leader Moto2 Luca Marini. Terza piazza per Tetsuta Nagashima, top ten anche per Di Giannantonio, Bezzecchi e Bulega. Si riparte alle 15:10 per il secondo ed ultimo turno del venerdì.

Dopo lo stop di due GP per positività al Covid, Jorge Martín torna in azione, determinato a ravvivare le sue speranze iridate prima del passaggio in MotoGP nel 2021. In pista si rivede nuovamente anche Piotr Biesiekirski (19 anni oggi), alla seconda occasione mondiale come sostituto di Raffin. Tra i piloti di casa, segnaliamo un nuovo casco per Vierge. Da registrare alcune cadute, precisamente del rookie Izdihar e di Corsi (entrambi due volte).

La classifica, cristallizzata per buona parte del turno, inizia a muoversi nei minuti finali. Alza l’asticella il rookie Canet, ma sopraggiungono anche il leader iridato Marini, Fernández e Sam Lowes. proprio il britannico alla fine è autore del miglior crono del turno, seguito da Luca Marini. Risale sul finale Tetsuta Nagashima, terzo alla bandiera a scacchi.

