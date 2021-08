Svetta Sam Lowes in Q2, ecco la prima pole dal GP del Portogallo! In prima fila Raúl Fernández ed Ai Ogura, che errori per Gardner e Bezzecchi.

Dopo il tris nelle prime tre gare stagionali non si era più ripetuto. Ma ecco oggi la zampata di Sam Lowes, che mette così a referto la sua quarta pole position del 2021. Un acuto che gli serviva, un segnale dell’intenzione di tornare protagonista dopo qualche GP difficile. Accanto a lui in prima fila ci sono ben due esordienti: Raúl Fernández si prende all’ultimo la seconda piazza, Ai Ogura ripetere il risultato di sette giorni fa. Mancano in questa zona due dei protagonisti: sia il leader Moto2 Remy Gardner che Marco Bezzecchi sono protagonisti di due inaspettati incidenti distinti. Gli orari del Gran Premio.

Q1: avanti un tris italiano più Dixon

Primo turno di qualifiche che vede in azione anche Manzi, Di Giannantonio, Bulega, Baldassarri, Corsi, Montella, Arbolino. Oltre per esempio alla wild card Taiga Hada, alla seconda presenza mondiale. Emerge presto Stefano Manzi, che si porta al comando della classifica dei tempi, con a seguire Jake Dixon, Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega. A referto una caduta per Arenas, mentre saranno questi i quattro ragazzi che riusciranno a passare in Q2, con anche un bel ‘salvataggio’ per il pilota del team Pons (qui le immagini).

Q2: si rivede Sam Lowes

La lista dei 18 è completa, ora c’è una pole position da giocarsi. Quel che è certo è che Gardner scatta al meglio, ma non è certo l’unico: Augusto Fernández, Ogura, Canet, Chantra sono decisamente scatenati fin dal semaforo verde. Si aggiungeranno poi anche Lowes e Bezzecchi… Una lotta serrata da subito, ma c’è un brutto errore dell’italiano, che a 7 minuti dalla fine scivola nella ghiaia della curva 9! Le sue qualifiche sono compromesse… Cade anche Gardner sul finale alla curva 1, stavolta non è nemmeno in prima fila. Volano invece gli esordienti e Sam Lowes: quest’ultimo in particolare fa la differenza, ecco la pole position al Red Bull Ring. Raúl Fernández chiude 2°, è ancora protagonista Ai Ogura con la terza casella.

Foto: motogp.com