Moto2 Austria, Prove 3: Celestino Vietti si salva all’ultimo, vola Dixon

Celestino Vietti rientra nella top 14 utile per prendersi la Q2 diretta. L’italiano di VR46 ci riesce con un ultimo giro veloce, piazzandosi davanti a Tony Arbolino, che chiude la lista dei ‘promossi’. Al comando c’è un rapidissimo Jake Dixon, che stampa anche il nuovo record assoluto del Red Bull Ring. Si confermano Ai Ogura ed Augusto Fernandez, sempre nelle zone alte, ma si fa vedere anche Pedro Acosta, gran 7° in condizioni fisiche ancora difficili. Ecco com’è andata.

Prove Libere 3

Prima giornata super per i ragazzi Honda Team Asia, con Somkiat Chantra ed Ai Ogura al comando alla fine delle FP2. Il nuovo leader Moto2 Augusto Fernandez tiene il passo, Celestino Vietti invece ha chiuso 15°: serve un guizzo importante per evitare la Q1. Pedro Acosta invece s’è confessato molto dolorante alla fine del primo giorno in Austria, ci vuole ancora tempo prima di lasciarsi davvero alle spalle la lesione alla gamba. In pista, la prima zampata arriva dopo qualche minuto con l’esordiente Filip Salac, che vola al comando della classifica combinata! A referto invece il secondo incidente del weekend per Keminth Kubo, stavolta alla curva 4. È un turno senza scossoni fino ai minuti finali, quando scatta la lotta serrata per conquistare uno dei 14 posti utili per la Q2 diretta. Si salvano Vietti ed Arbolino, Dalla Porta è gran 4° e miglior italiano verso le qualifiche.

La classifica FP3/combinata

Foto: motogp.com