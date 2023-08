Moto2 Austria, Prove 2: svetta Acosta dopo la bandiera rossa

Il capoclassifica Moto2 piazza la zampata nel venerdì in Austria. Pedro Acosta infatti è il migliore nella seconda sessione di libere ed anche dell’intera giornata sulla pista austriaca. Dietro a lui si piazza la coppia Honda Team Asia, con Somkiat Chantra a precedere Ai Ogura. E gli italiani? Buone notizie sia da Tony Arbolino che da Celestino Vietti, nelle prime sei posizioni alla fine di questa giornata. Ecco com’è andata sulla pista di Spielberg.

Moto2 Prove 2

Seconda ed ultima sessione del venerdì al Red Bull Ring, si riparte da Somkiat Chantra autore del miglior crono nelle prime libere (tempi e cronaca). Al minuto 35:26 però è tutto fermo, bandiera rossa per l’incidente di Manuel Gonzalez alla curva 4. Il pilota è a posto (anche se si reca poi al Centro Medico per controlli precauzionali), ma l’air fence è pesantemente danneggiato e ha bisogno di essere sistemato. Una volta a posto si ricomincia, tutti i piloti Moto2 sono nuovamente in pista. Per Sam Lowes però ci sono problemi, visto che dopo qualche minuto scivola alla curva 2, con danni importanti per la sua KALEX. Per quanto riguarda la classifica, ci pensa il leader Moto2: Pedro Acosta comanda nella prima giornata in Austria, due italiani in top 6.

La classifica Moto2

Classifica combinata

Foto: motogp.com