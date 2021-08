Moto2 Austria, Prove 2: il leader Remy Gardner mette il suo sigillo

Remy Gardner in evidenza nel secondo turno di prove libere. Segue Ai Ogura, il migliore di giornata, mentre chiude 3° Raúl Fernández.

Il leader Moto2 si fa vedere nel secondo turno di libere. Remy Gardner infatti piazza il miglior crono del pomeriggio davanti ad Ai Ogura, anche se non serve a scalzare il rookie Honda Team Asia dalla vetta in classifica combinata. Terza piazza finale per Raúl Fernández, non manca qualche incidente senza conseguenze. Provvisoriamente in Q2 Dalla Porta, Bezzecchi ed Arbolino, tutti gli altri italiani al momento devono recuperare. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 2

Rispetto ai turni precedenti, la pista si è ormai asciugata: cominciano così le seconde libere Moto2, ma c’è anche una prima caduta. Yari Montella infatti è protagonista di uno strano highside alla curva 7, nessuna conseguenza per il rookie Speed Up. Al comando si portano presto i due Fernández, a precedere Schrötter e Navarro. Inizialmente i tempi sono ben più alti rispetto a quanto visto nelle prime libere di giornata, per poi abbassarsi col passare dei minuti, con conseguenti cambi di classifica. Cade in seguito Garzó alla curva 3, a referto anche un bel lungo nella ghiaia per Bezzecchi, che evita di un niente una scivolata. Finisce a terra invece Arenas alla curva 9. Per quanto riguarda la classifica, ecco Remy Gardner al comando, secondo posto infine per Ai Ogura, mentre chiude la top 3 Raúl Fernández.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: motogp.com