Sam Lowes stampa il tempo di riferimento nelle prime libere in Austria. Seconda piazza per Marco Bezzecchi, 3° Augusto Fernández.

Sam Lowes si assicura la prima posizione nelle prime prove libere Moto2 in Austria. L’alfiere EG 0,0 Marc VDS comincia al meglio il fine settimana di gare a Spielberg, ma non è da meno Marco Bezzecchi, secondo a precedere Augusto Fernández. Enea Bastianini, Luca Marini e Tetsuta Nagashima in top 14, da segnalare una strana scivolata finale per Lorenzo Dalla Porta.

Ritroviamo nuovamente Dominique Aegerter in azione con NTS RW Racing GP, in sostituzione di un Jesko Raffin non ancora rimessosi da qualche problema fisico. Ritorna Simone Corsi, che ricordiamo si è fratturato il dito di un piede nel warm up del GP a Brno, saltando la gara. Chiaramente non è al 100%, ma scatta da subito per dare il massimo nell’appuntamento a Spielberg.