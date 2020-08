Moto2, Austria: Primo trionfo di Jorge Martín, paura Syahrin

Jorge Martín conquista il primo successo Moto2. Segue Luca Marini, nuovo leader iridato, terza piazza per Marcel Schrötter.

In una gara interrotta da un importante incidente, arriva il primo successo Moto2 di Jorge Martín. L’alfiere Red Bull KTM Ajo vince sul tracciato ‘di casa’ del suo team, dominando dall’inizio alla bandiera a scacchi. Secondo gradino del podio per Luca Marini, nuovo leader iridato visto l’incidente di Bastianini, terza piazza per Marcel Schrötter, lo ricordiamo non ancora al top dopo un intervento ad un braccio. Non manca qualche scintilla finale tra Bezzecchi e Lowes…

Martín e Gardner hanno lo scatto migliore, non manca un quasi contatto sul rettilineo principale prima di avere lo spagnolo davanti. Battaglieri da subito anche Schrötter, Marini e Bastianini. In pochi giri però ecco la bandiera rossa per un pauroso incidente: ‘Bestia’ è protagonista alla ‘cieca’ curva 1 di uno spaventoso highside e la sua moto rimasta in pista viene centrata da altri piloti, nello specifico Syahrin, Pons e Izdihar Gilang. Inevitabile fermare tutto, serve soccorrere i ragazzi coinvolti, fortunatamente tutti in stato di coscienza.

IL VIDEO DELL’INCIDENTE

La ripartenza prevede una distanza di gara ridotta a 13 giri. Martín il migliore davanti a Marini, Schrötter e Bezzecchi, mentre finisce subito la gara di Navarro. Non va meglio anche a Nagashima, che sta vivendo una serie di round piuttosto difficili, ma finisce KO anche il poleman Gardner. Lo spagnolo di Red Bull KTM Ajo però riesce presto a scappare e comanda fino alla fine: arriva il primo trionfo nella classe intermedia, a casa del suo team. Non riesce a contrastarlo Luca Marini, comunque ottimo secondo, terza piazza finale per Marcel Schrötter.

La classifica