Moto2, Austria: Bastianini-Marini, dal botto 2019 alla lotta al vertice 2020

La Moto2 arriva al doppio appuntamento del Red Bull Ring con ben due italiani al comando della classifica iridata. Il nuovo leader è Enea Bastianini, forte di due successi consecutivi (più un podio) e determinato a ripetersi. A 15 punti di ritardo c’è Luca Marini (una vittoria ed un podio finora), pronto a dare filo da torcere al connazionale. E pensare che appena un anno fa l’appuntamento austriaco si risolveva in un disastro per entrambi i nostri piloti…

Ma questo è il passato, la storia di questa stagione al momento è ben diversa. Certo mancano ancora parecchie gare da disputare, ma è indubbio il fatto che ‘Bestia’ e ‘Maro’ stiano emergendo più di altri nostri portacolori nella classe intermedia del Motomondiale. Certo non saranno i soli contendenti, visto che Nagashima in primis, ex leader iridato Moto2, vorrà rifarsi dopo due gare sottotono. Ma gli italiani vogliono continuare a brillare.

Foto: David Clares