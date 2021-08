Gara Moto2 nel segno degli esordienti. Raúl Fernández mette a segno una grande vittoria, Ai Ogura splendido secondo, a podio anche Augusto Fernández.

È un’incredibile battaglia tra due rookie di categoria al Red Bull Ring. Raúl Fernández ed Ai Ogura danno vita ad una corsa memorabile, riuscendo

La gara

Ottimo scatto per tutti i ragazzi della prima fila, con Lowes al comando su Ogura ed i Fernández. Serve un’importante rimonta per Bezzecchi, vincitore sette giorni fa e solo 16° in qualifica e presto in top ten. Appare chiaro in pochi giri come ci siano due piloti in particolare intenzionati a riservarsi la lotta per la vittoria: Raúl Fernández e Ai Ogura infatti iniziano ad accumulare decimi sul duo Marc VDS, al comando del gruppo di inseguitori. Ma non sono sufficienti per fuggire… Più indietro invece non manca due interessanti duelli. Il primo per la quinta piazza tra Vietti e Chantra, entrambi alla ricerca del miglior piazzamento di categoria. C’è poi il settimo posto conteso tra Canet e Gardner, con rispettivi “saluti” dopo i sorpassi (qui le immagini). In testa le posizioni sembrano ormai congelate, tolto un ultimo tentativo di Ogura sul leader della corsa, che però non molla. Raúl Fernández conquista una splendida vittoria e recupera punti sul leader iridato e compagno di box, 7° al traguardo. Strepitoso primo podio per Ai Ogura, la conferma della crescita esponenziale del pilota giapponese. Completa la top 3 Augusto Fernández, con un’altra gara solida a referto.

Sanzioni, assenze, cadute

Baldassarri non prende parte alla corsa odierna. La frattura del secondo metacarpo della mano sinistra riportata al Sachsenring, subito operata, continua a creargli grossi problemi. Stamattina l’ultimo controllo ha evidenziato un ematoma interno nel luogo della lesione. Da valutare ora i prossimi passi per riaverlo nella miglior forma possibile a Silverstone. Al via invece ecco un pasticcio alla prima curva: subito KO Navarro (che botto con Manzi), non mancano contatti e fuori pista per tanti altri piloti (qui le immagini). Per questo Arenas sarà costretto al ritiro poco dopo, mentre in seguito ecco una doppia Long Lap Penalty per Beaubier per guida irresponsabile (un sorpasso molto azzardato alla prima curva prima dell’incidente multiplo). A referto anche una scivolata per Schrötter, subito ripartito, cadono e si ritirano invece Baltus, Ramírez, Montella.

La classifica

Foto: motogp.com