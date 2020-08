Moto2, Austria: ancora Lowes nelle FP3, in 23 in un secondo!

È sempre Sam Lowes: il britannico imprendibile anche nelle FP3, vicinissimo al record assoluto. Seguono Gardner, Marini e Bastianini.

Tempi sempre più serrati, ma al comando c’è ancora Sam Lowes. Le ultime prove libere della classe Moto2 ci dicono proprio questo. Ancora una volta imbattibile l’alfiere EG 0,0 Marc VDS al Red Bull Ring, ad appena un decimo dal record assoluto di Nagashima. Saprà ripetersi anche in qualifica? Dietro di lui ci sono Remy Gardner, Luca Marini ed il leader iridato Enea Bastianini, risalito fino a conquistare l’accesso alla Q2.

La pista è asciutta, condizioni ideali quindi per migliorarsi e cercare l’assalto alla Q2. Non comincia bene però Nagashima, subito protagonista di un incidente alla curva 6. Caduta poco dopo anche per Syahrin nel secondo settore della pista, rischia molto pure Edgar Pons. Al comando della classifica troviamo provvisoriamente Marini, seguito da Chantra e Lüthi. Ma non si nasconde Lowes, che fa nuovamente capolino negli ultimi 10 minuti.

Chiusura anticipata per Schrötter caduto, mentre si accende la lotta per conquistare la top 14 e quindi l’accesso diretto alla Q2. Nessuno però riesce a scalzare Sam Lowes dalla testa della classifica: il britannico è imbattibile anche in quest’ultimo turno di libere. Remy Gardner chiude 2°, seguono i due italiani Luca Marini ed Enea Bastianini. Tutto pronto per quelle che saranno sicuramente qualifiche non così scontate, visti i distacchi davvero minimi dei piloti in azione.

La classifica FP3

La classifica combinata