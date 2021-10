Inarrestabile Raúl Fernández, vittoria anche ad Austin. Sbaglia Remy Gardner, ora i due sono divisi da soli 9 punti... Podio per Di Giannantonio e Bezzecchi.

Al Circuit of the Americas arriva una nuova esibizione di Raúl Fernández. Dopo aver dominato tutti i turni, piazza il colpaccio anche in gara, prendendosi il settimo trionfo nella sua annata da rookie Moto2. Il distacco da Remy Gardner è quasi annullato dopo la caduta che mette fuori causa il leader iridato, è una corsa che vale tantissimo per il campionato. Dietro al vincitore ci sono due nostri portacolori, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, già un trionfo su questo tracciato visti i magri precedenti. Menzione per Cameron Beaubier, che ben figura davanti al pubblico di casa.

La gara

Si comincia con una decina di minuti di ritardo a causa del “movimentato” Gran Premio Moto3 (qui la cronaca). Inizio frizzante con il rookie di casa Beaubier che fa brevemente capolino davanti a tutti, ma Raúl Fernández, Gardner e Di Giannantonio hanno la meglio nelle curve successiva e tornano in testa. Finisce quasi subito la corsa di Lüthi per una scivolata alla curva 19, mentre appaiono immediatamente chiare le intenzioni del poleman, che comincia ad accumulare sempre più margine. Ed è ancora più galvanizzato dall’inaspettato colpo di scena a 13 giri dalla fine: il compagno di box e leader iridato Remy Gardner cade, costretto al ritiro! È uno zero pesantissimo in ottica campionato…

Nei guai anche Lowes: rallenta improvvisamente prima di rientrare in pit lane, fuori causa per problemi meccanici. Brutti segnali poi da Arenas, a terra alla curva 20: se ne va sulle sue gambe, ma tenendosi la spalla destra… A terra anche Garzó, Schrötter e Vietti in incidenti distinti, mentre procede senza alcun intoppo la cavalcata trionfale di Raúl Fernández. Arriva così un’altra strepitosa vittoria, importantissima in ottica iridata, visto che ora è a ridosso del compagno di box! Buona giornata anche per i nostri colori: Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi infatti completano il podio, gran quinto posto finale per Cameron Beaubier, che inizialmente lotta anche per il podio per poi perdere qualche posizione.

La classifica

Foto: motogp.com