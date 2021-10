Comanda il duo KTM Ajo alla fine delle FP3. Raúl Fernández è in testa, Remy Gardner segue a 61 millesimi, 3^ piazza per Fabio Di Giannantonio.

Ci sono sempre i due soliti noti in vetta alla classifica Moto2. L’ultimo turno di prove libere si chiude con Raúl Fernández autore del miglior crono dei due giorni, seguito a pochi centesimi dal leader iridato Remy Gardner. Terza piazza per Fabio Di Giannantonio, direttamente in Q2 assieme a Marco Bezzecchi ed a Simone Corsi. Turno con gli esordienti in bella evidenza: oltre allo spagnolo al comando, si fanno ben notare anche Ai Ogura, il pilota di casa Cameron Beaubier ed Albert Arenas. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 3

Si riparte dal duo KTM Ajo in vetta dopo il venerdì di libere ad Austin (con anche qualche problema tecnico per Gardner). Registriamo presto una caduta ad alta velocità alla curva 3 per Canet, finisce a terra anche Vierge alla curva 15, mentre vediamo subito anche un Bezzecchi piuttosto arrabbiato per ‘traffico’. Da evidenziare che il rookie di casa Beaubier si sta comportando piuttosto bene, mentre la classifica combinata inizia a subire qualche cambio importante solamente ad una decina di minuti dalla fine. Con in bella evidenza anche gli esordienti Ogura e Arenas, oltre a Di Giannantonio, per un finale di turno decisamente frizzante. Cade Bulega alla curva 6, mentre le FP3, dopo tanti stravolgimenti, si chiudono sempre col duo KTM Ajo in vetta. Raúl Fernández conferma la sua leadership nelle libere, con Remy Gardner che aveva tentato di insidiarlo fino all’ultimo, prima di perdere il giro per un bel rischio. Fabio Di Giannantonio stampa il terzo miglior tempo combinato.

La classifica FP3/combinata

Foto: motogp.com