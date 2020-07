Augusto Fernández e Sam Lowes in azione al Montmeló assieme ai piloti Superbike. L'obiettivo è essere protagonisti in questa stagione Moto2.

Non solo piloti Superbike in azione in questi giorni al Montmeló. Anche gli alfieri Moto2 Augusto Fernández e Sam Lowes hanno voluto approfittarne al massimo per riprendere il giusto ritmo in vista della ripartenza del Motomondiale. Ormai la tappa a Jerez è molto vicina ed il duo EG 0,0 Marc VDS vuole essere grande protagonista in questa complessa stagione 2020, in cui costanza e pochi errori saranno gli aspetti chiave.