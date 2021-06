Hector Garzó stampa il miglior crono nelle FP2 su pista bagnata. Segue Augusto Fernández per 34 millesimi, 3° è Nicolò Bulega.

Le condizioni ben diverse rispetto a quelle trovate in mattinata stravolgono i valori in pista. Sul finale è Hector Garzó a piazzare il miglior crono di quest’ultima sessione Moto2 di giornata. Ricordiamolo, appena recuperato dalla convalescenza seguita all’incidente in Catalunya. A pochi centesimo c’è Augusto Fernández secondo (e migliore di questo venerdì ad Assen), terza posizione invece per Nicolò Bulega. Ben più indietro il duo KTM Ajo, niente male l’esordio di Manuel Gonzalez, che chiude con il 13° crono in condizioni complesse. Fine dell’attività per oggi, si riparte domani con ultime libere e qualifiche: tutti gli orari del GP.

Prove libere 2

Dopo l’acquazzone arrivato nelle FP2 MotoGP, la classe intermedia scatta su pista molto bagnata. Esordio ufficiale per il pilota WorldSSP Manuel Gonzalez, chiamato da MV Agusta Forward in sostituzione di Baldassarri. Classifica ‘stravolta’ rispetto al solito in queste condizioni, con Canet provvisoriamente in testa seguito da Bezzecchi e Dixon, a referto anche una scivolata per il rookie Vietti alla prima curva. Stesso punto in cui cadrà in seguito anche l’esordiente Beaubier. Si fa vedere poi Nicolò Bulega, che vola al comando della classifica, prima di rivedere il leader della mattinata. Ma Augusto Fernández chiuderà secondo, ecco che arriva Hector Garzó: sarà lui il migliore in queste FP2 bagnate davanti al connazionale ed al pilota italiano.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: motogp.com