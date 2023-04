Moto2 Argentina: Alonso Lopez beffa tutti, è una pole da record

L’anno scorso ci aveva pensato Fermin Aldeguer, stavolta è il turno del compagno di box. Alonso Lopez beffa tutti proprio sul finale e si prende una pole Moto2 con annesso record assoluto del circuito! SpeedUp esulta in Argentina, un po’ meno i piloti italiani, con Celestino Vietti 6° ed il migliore in griglia di partenza per la gara di domani. Prima fila completata da Aron Canet e Somkiat Chantra, tempi e cronaca delle qualifiche a Termas de Rio Hondo.

Q1: Vietti va avanti

Tra i presenti c’è il vice-campione Moto2 Ai Ogura, al debutto stagionale dopo l’infortunio al polso sinistro. Problema con cui sta ancora facendo i conti, a cui aggiungere il fatto che non tocca una Moto2 dallo scorso GP a Valencia. È un weekend molto complesso per lui… “Non è al 100%, ma almeno è tornato in moto” ha detto di lui Hiroshi Aoyama, cercando di guardare il lato positivo di una situazione più difficile delle aspettative dopo un 2022 stellare. In azione anche Vietti, Foggia e Dalla Porta, tutti a caccia dei quattro posti utili per passare al turno successivo. A referto gli incidenti dei rookie Garcia e Gomez, mentre Darryn Binder passa in vetta e tiene il comando fino alla bandiera a scacchi. Assieme a lui vanno avanti Celestino Vietti, Jeremy Alcoba e Sean Dylan Kelly, quest’ultimo alla sua prima Q2 di sempre.

Q2: nuovo record Moto2

Si comincia, i 18 piloti sono in azione ed in lotta per la pole position. Meglio detto, quasi: pochi minuti e Filip Salac è a terra alla curva 9, la sua Q2 si complica… Nel box Gresini però tentano la lotta contro il tempo e con successo: il pilota ceco è di nuovo in pista a 4 minuti dalla fine. Inizialmente assistiamo ad una battaglia serrata, sono parecchi i piloti a caccia della prima casella in griglia per il Gran Premio Moto2 in Argentina. Jake Dixon passa provvisoriamente al comando su Canet, Acosta, con Vietti ed Arbolino in seconda fila, ma manca ancora l’assalto finale per il primo posto. Alla fine ecco la svolta inattesa, ci pensa Alonso Lopez! Seconda pole in carriera dopo quella ottenuta a Valencia 2022, in prima fila anche Aron Canet e Somkiat Chantra, più indietro gli italiani.

Foto: motogp.com