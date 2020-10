Moto2, Aragón: Missile Lowes, è pole con record assoluto

Sam Lowes vola in qualifica: pole position con nuovo record assoluto. In prima fila Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, 7° il leader Moto2 Marini.

È un continuo crescendo per Sam Lowes. Una pole position, tre podi consecutivi, con una vittoria nell’ultima gara, ed ora arriva seconda affermazione in qualifica in questo 2020. Il britannico di EG 0,0 Marc VDS è galvanizzato e punta a ripetere quanto fatto pochi giorni fa anche qui in Spagna. Ci riuscirà? Occhio ai rivali, in primis Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, che completano la prima fila in griglia di partenza, con il leader Moto2 Marini 7° e Bastianini 12°. Tutti gli orari di domenica 18 ottobre.

Q1: passano Martín, Nagashima, Corsi e Lüthi

Quattro posti disponibili per completare la classifica della Q2: questo l’obiettivo dei piloti rimasti fuori dalla top 14 alla fine delle FP3. È lotta serrata fin da subito, con il duo Red Bull KTM Ajo in particolare in bella evidenza, mentre segnaliamo un incidente per Izdihar. Alla fine la testa della classifica rimane nelle mani di Jorge Martín, che passa il turno assieme a Tetsuta Nagashima, Simone Corsi e Thomas Lüthi, che all’ultimo scalza Syahrin.

Q2: Sam Lowes prende il volo

Siamo al turno decisivo, quello in cui si decidono le prime 18 caselle in griglia di partenza. Italiani subito in testa con Bezzecchi e Di Giannantonio, ma si fa vedere anche Dixon, determinato a rimediare all’infausta caduta di pochi giorni fa. Ma nei minuti finali ecco che arriva Sam Lowes: il pilota britannico è davvero un missile e riscrive di oltre mezzo secondo il nuovo record assoluto della pista, stampato giusto in mattinata da Di Giannantonio. Nessuno è in grado di scalzarlo, ecco la pole position al MotorLand Aragón davanti ad un duo italiano, 7° il leader Marini.