Moto2, Aragón: Fabio Di Giannantonio, primato da record nelle FP3

Fabio Di Giannantonio vola nelle FP3: per lui prima piazza e nuovo record assoluto. Segue Sam Lowes caduto, terza posizione per Remy Gardner.

Fabio Di Giannantonio mette il suo sigillo anche nell’ultimo turno di libere. Il #21 conquista la prima piazza, ma riscrive anche il nuovo record assoluto della categoria su questa pista (in precedenza 1:52.225 di Alex Márquez). Dietro a lui c’è Sam Lowes, protagonista anche di un incidente, terzo è Remy Gardner. Q2 diretta per il leader Moto2 Marini, idem per Bastianini e Bezzecchi.

Si comincia con Lowes subito davanti, sopravanzando Di Giannantonio nella classifica combinata dopo i due turni del venerdì. Non mancano presto alcuni incidenti, protagonisti Pons e Bulega, fortunatamente senza conseguenze. Non è un bene vedere sul finale del turno anche il britannico di EG 0,0 Marc VDS di nuovo a terra, al secondo incidente del weekend. L’aspetto positivo è che si rialza senza problemi.

Poco dopo passa in testa Di Giannantonio, determinato a riconfermare quanto fatto venerdì. L’alfiere Speed Up in particolare riscrive il nuovo record assoluto della pista, pronto così ad affrontare direttamente la Q2. Lo segue Sam Lowes nonostante l’incidente, terza piazza per Remy Gardner, 12° posto finale per Luca Marini che comunque conquista direttamente il secondo turno di qualifiche.

La classifica FP3

La classifica combinata