Moto2: American Racing Team, ecco il “sogno americano” del 2022

American Racing Team apre ufficialmente la sua stagione Moto2 2022. Presentato il team con il duo a stelle e strisce Cameron Beaubier e Sean Dylan Kelly.

Non solo presentazioni MotoGP, anche le classi minori iniziano ad alzare i veli sui loro nuovi progetti. Come l’American Racing Team, che ha ufficialmente dato il via al suo 2022 in California. Nella serata americana di ieri infatti ecco realizzata la presentazione della squadra Moto2 totalmente statunitense. Accanto a Cameron Beaubier, al debutto nel 2021, ecco l’esordiente Sean Dylan Kelly, due campioni del MotoAmerica determinati a dire la loro anche nel Motomondiale. Una bella sfida tutta a stelle e strisce nella classe di mezzo del Campionato del Mondo.

Un team e due ragazzi per far sognare gli appassionati delle due ruote del Nuovo Continente, alla ricerca di un nuovo riferimento nel Mondiale. Beaubier ha chiuso l’annata d’esordio con cinque piazzamenti in top ten, tra i quali spiccano i due quinti posti ad Austin e Portimao-2, bilanciati però da tantissimi zeri per cadute. Accanto a lui ecco questo giovane classe 2002 di Hollywood (il suo profilo), campione MotoAmerica Supersport in carica e con una presenza mondiale a Valencia 2019. Un binomio interessante in una categoria in cui non è mai semplice emergere.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1

Foto: MotoAmerica