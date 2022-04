Moto2: Ai Ogura, una solida realtà alla ricerca del GP perfetto

Segnali interessanti li aveva già fatti vedere l’anno scorso, al debutto in Moto2. Ai Ogura ora sta passando allo stadio successivo, seguendo il percorso di crescita già visto in Moto3. I parallelismi ci sono: un primo anno completo nella categoria, con un podio a referto, per poi farsi vedere in maniera ben più costante nelle zone alte dall’annata successiva. Nel 2020 in entry class è scattato con tre podi ed un ritiro nei primi 4 GP, ma certo non sono da buttare due sesti posti, una P3 e la seconda piazza ottenuta ieri. Il pilota Honda Team Asia è ora 2° in classifica iridata e la squadra sogna di nuovo, come due anni fa.

In rimonta

Prove libere e qualifiche si confermano un tallone d’Achille per Ai Ogura. La sua gara è iniziata dall’11^ posizione in griglia di partenza, non proprio ideale per un pilota che vuole essere protagonista. Ma il pilota giapponese riesce a scattare bene e ad evitare alcuni pasticci, uno in particolare scatenato dal compagno di box Chantra… Serve poi risalire su un tracciato che ha messo in difficoltà praticamente tutti. Chiedere ad esempio a Vietti e Canet, in testa alla corsa ed incappati in due incidenti distinti. Ma Ogura tiene il passo del nuovo leader Arbolino e di Dixon, riuscendo poi a ricucire sul britannico ed a prendersi la seconda posizione finale. Un nuovo podio dopo il 3° posto in Argentina, è di nuovo festa in Honda Team Asia. “È stato un fine settimana difficile, ma è riuscito a gestirlo e ce l’ha fatta. Lo apprezzo molto, ha fatto un grande lavoro” ha dichiarato Hiroshi Aoyama a gara appena conclusa.

Foto: motogp.com

“Mi manca sempre qualcosa”

“Sono riuscito a partire bene, nelle prime due curve ho evitato alcuni disastri e mi sono già ritrovato 5° o 6°.” Inizia così un quarto GP stagionale che si rivela non proprio facile da portare a termine. Un discorso valido per tutti. “Ho commesso qualche errore e ci sono state alcune cadute davanti. Non sono così contento della mia gara, ma ho gestito il weekend e sono arrivati altri 20 punti.” Guardando quindi il bicchiere mezzo pieno. “Dovevamo solo riuscire a rimanere in sella, anche questo è stato piuttosto difficile.” Pur bacchettandosi ancora una volta. “Ci sono tante sessioni in un weekend e mi manca sempre qualcosa, non riesco mai a fare un GP perfetto.” Attenzione alle prossime gare, il giovane pilota di Tokyo sicuramente ci sarà.

Foto: Honda Team Asia