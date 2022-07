Mattia Pasini molto probabilmente parteciperà come wild-card al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini Moto2. Correrà con la sua Kalex con i colori del team Gasgas Aspar. Dopo l’esperienza del Mugello, il pilota riccionese vuole esprimersi ad alti livelli anche nella sua gara di casa. In Toscana aveva stabilito il quinto tempo in qualifica ad appena 3 decimi dalla position. In gara aveva avuto problemi di gomme ma aveva dimostrato di essere ancora competitivo.

Attualmente Mattia Pasini si sta preparando al meglio per il Gran Premio di San Marino con la speranza di conquistare un buon risultato che gli possa riaprire le porte del motomondiale. Venerdì scorso ha partecipato alla giornata di organizzata dal Settore Tecnico FMI al Misano World Circuit e ne ha approfittato per un buon test con la sua moto assieme a tanti piloti. L’iniziativa rientrava all’interno dei programmi federali ed era rivolta a 13 giovani talenti.

Erano presenti alcuni tra i migliori piloti italiani del Motomondiale. Tra questi Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Franco Morbidelli, Celestino Vietti Ramus, Niccolò Antonelli, Andrea Migno ed altri. Non mancavano i piloti del CIV tra i quali Michele Pirro ed Andrea Mantovani.

I ragazzini del Progetto Talenti Azzurri hanno avuto la possibilità di incontrare i loro beniamini, arricchire il loro bagaglio tecnico ed avere dei riferimenti importanti. Molti di loro saranno impegnati nel quarto round del Campionato Italiano Velocità la settimana prossima proprio a Misano.

Queste iniziative sono estremamente importanti per i giovani sia a livello formativo che motivazionale perché gli consentono di condividere esperienze ed emozioni con piloti ai vertici del motociclismo mondiale.