Massimo Rivola, Nadia Padovani e Matteo Flamigni emozionano Faenza

Massimo Rivola sindaco di Faenza? No, chissà magari in futuro. L’amministratore delegato di Aprilia però con le sue parole ha incantato tutti i presenti all’evento che si è svolto nella sala del Consiglio di Faenza. Il comune romagnolo ha resto omaggio ai proprio concittadini impegnati nel Motomondiale durante la serata dal tema “Faenza Assoluta Protagonista del Motociclismo Mondiale“. La serata è stata un concentrato di passione, aneddoti, storie ed emozioni. Tra i tanti ospiti: Nadia Padovani in rappresentanza del Team Gresini, Massimo Rivola e Matteo Flamigni come VR46 MotoGP.

Il talk show, condotto in modo impeccabile da Boris Casadio, si è aperto un racconto dello storico giornalista romagnolo Luigi Rivola. E’intervento poi Massimo Rivola che ha parlato tra le altre cose delle differenze tra MotoGP e Formula1 e sulla vita dei piccoli team. Matteo Flamigni, telemetrista di Valentino Rossi, ha raccontato di avere iniziato il mestiere per gioco e di avere vissuto poi una favola così bella che quando ci ripensa gli vengono ancora i brividi.

La manifestazione è stata promossa da Accademia Medioevale del Rione Verde, con il patrocinio del Comune di Faenza nell’ambito della 25esima edizione dell’Antica Fiera di San Rocco.

