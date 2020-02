DAZN ha scelto Marco Melandri per commentare le gare della MotoGP al fianco di Niccolò Pavesi. Per Moto2 e Moto3 ci sarà il giovane Matteo Pittaccio.

Sarà Marco Melandri il nuovo volto di DAZN per il commento dei 20 GP della top class 2020. DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, ha annunciato la squadra impegnata nel commento delle gare di Moto 2, Moto 3 e MotoGP. L’ex pilota MotoGP e SBK, Marco Melandri, commenterà le gare della classe regina nelle stagioni 2020 e 2021. Ad affiancarlo nel commento come prima voce, Niccolò Pavesi, appassionato motociclista e già parte della squadra dei telecronisti DAZN. “Obiettivo? Lavorare da matti in settimana… per divertirci da pazzi nel week-end“.

Soddisfatto anche Marco Melandri per la nuova avventura professionale. “Sono contento di entrare a far parte della squadra DAZN in questo nuovo progetto molto stimolante“, ha ammesso l’ex pilota ravennate. “Un percorso che mi vedrà al fianco di giovani colleghi e professionisti da cui sicuramente imparerò e a cui sono sicuro di poter insegnare tanto del mondo delle due ruote, portando tutta la mia esperienza e la mia passione per la moto“.

A commentare le gare delle classi Moto2 e Moto3 ci penserà il 22enne Matteo Pittaccio già commentatore motorsport. “Ancora una volta – si legge in una nota –, DAZN dimostra la propria capacità e volontà di mettersi in gioco puntando anche su giovani giornalisti con compiti e ruoli di primo piano che sapranno portare il tifoso al centro dell’evento, raccontandolo con un linguaggio nuovo, innovativo e senza filtri“.