Marco Grana “Con Riccardo Rossi si può andare bene in ogni condizione”

Il 2023 inizia sotto i migliori auspici per la SIC58 Squadra Corse. Nei test di Portimao Riccardo Rossi è risultato il migliore. Il pilota ligure è stato costantemente ai vertici dimostrando di poter puntare veramente in alto. Riccardo Rossi ha fatto quello step tanto atteso? Sembrerebbe proprio di si.

“E’ stato un test sicuramente positivo – commenta il Direttore Tecnico Marco Grana – Abbiamo fatto il miglior tempo, il record della pista e la miglior velocità. La cosa più importante però è che siamo rimasti sempre tra i primi 5 o 6, in tutti i turni dei test Irta. Abbiamo cercato un buon setup da utilizzare durante l’anno. Ci sono state condizioni particolari anche a causa del vento ma abbiamo cercato un assetto ottimale per le varie situazioni e quindi durante la stagione saremo pronti. Con Rossi è andato tutto bene 1.47″2 è un ottimo tempo ma l’essenziale comunque era restare al top in tutti i turni e ci siamo riusciti“.

In crescita anche Kaito Toba.

“Toba sta facendo passi da gigante. Era partito con qualche difficoltà a Jerez ma a Portimao ha fatto ottimo tempo. E’ stato un po’ sfortunato e non è riuscito a fare il time attack ma cercavamo di avere una buona base sulla quale lavorare durante le gare. Ha lavorato molto bene, non è riuscito a fare il time attack ma cercavamo una case su cui lavorare durante le gare. e’ molto serio, mi trovo bene con lui e sono convinto che potremo fare bene nei week-end di gara. C’è una bella armonia. Il campionato è lungo ma partiamo con la consapevolezza di essere abbastanza forti per stare la davanti”.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri