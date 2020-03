Manuel Poggiali commenterà Moto2 e Moto3 su DAZN

Manuel Poggiali si unisce al team al commento su DAZN. Da sabato lo sentiremo durante i turni Moto2 e Moto3 del Gran Premio a Losail.

Manuel Poggiali è l’ultimo tassello che completa il team al commento del Motomondiale su DAZN. Il pilota due volte iridato (125cc nel 2001, 250cc nel 2003), nonché riders’ coach del team Gresini, è la new entry della squadra. Sarà lui a commentare le categorie Moto2 e Moto3 del Campionato del Mondo, affiancando Matteo Pittaccio.

Debutto dietro al microfono già da questo primo fine settimana di gare, orfano della MotoGP ma che promette comunque scintille con le due categorie rimaste. Dal terzo turno di prove libere quindi sentiremo anche la voce di Manuel Poggiali, per poi ritrovarla nelle qualifiche e nei warm up della domenica.

Per le gare invece si potranno sentire ben tre voci: a Pittaccio e Poggiali si unisce Marco Melandri, ingaggiato da DAZN per la MotoGP ma in questa eccezionale occasione ‘a disposizione’ anche per Moto2 e Moto3. Tutto pronto quindi per dare il via al Gran Premio del Qatar, ecco gli orari del round a Losail.