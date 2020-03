Valentino Rossi e Luca Marini passano la quarantena divisi. Marta Vincenzi, fidanzata del pilota Moto2: "Con me non è freddo, si scioglie...".

Quarantena divisa per Luca Marini e suo fratello Valentino Rossi. Il giovane pilota Sky Racing VR46 da un po’ di tempo vive a qualche chilometro di distanza dall’abitazione del Dottore, in una dimora che condivide insieme alla fidanzata Marta Vincenzi e ai due cani, Chanel e Wendy. Oltre all’immancabile Playstation. “Cerco di fare il possibile con quello che ho“, ha spiegato il numero #10. In questi giorni gli allenamenti al Ranch sono molto sporadici, ma la preparazione fisica deve andare avanti. Pur non disponendo di una vera e propria palestra a casa.

A differenza di Valentino Rossi, Luca Marini ha disputato la prima gara in Qatar. Un Gran Premio perfetto fino all’ultimo giro… “Un problema con la gomma davanti, non si è capito ancora il motivo di questo cedimento. Durante tutto il weekend non ho avuto problemi con l’anteriore. Poteva andare diversamente, mi sentivo davvero bene… Sarà per la prossima volta”. Quando sarà la prossima volta? Impossibile per chiunque indicare una data, con le tappe di maggio destinate a decadere nei prossimi giorni. “In questo momento la cosa più importante è la salute di milioni di persone. Tutti vorremmo correre, ma adesso bisogna aspettare e stare a casa“. Zero sfide anche contro suo fratello sull’ovale di Tavullia. Solo sfide a distanze alla Playstation: “Io più forte di Vale“.

Periodi di convivenze per entrambi i fratelli. Valentino Rossi è a casa con mamma Stefania e la sua dolce metà Francesca Sofia Novello. Luca Marini, invece, con la bella Marta Vincenzi. “Stiamo insieme da oltre 3 anni, da uno conviviamo – racconta lei sui social -. Ci siamo conosciuti alla scuola elementare, era già molto innamorato di me“. Di professione estetista, tiene molto alla forma fisica, ma a tavola pare non faccia sconti con i dolci: “Non puoi capire quanti dolci mangio io“. Svela poi qualche retroscena del carattere di Luca: “È la persona più buona che io abbia mai conosciuto, non si arrabbia mai (tranne quando gioca alla Playstation)“. Il Dottore ha definito ‘Maro’ un pilota “russo”, dal carattere freddo, specie prima di una gara. Ma Marta assicura: “Con me si scioglie, si scioglie…”