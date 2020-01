La MotoGP ricorda Kobe Bryant. Jorge Lorenzo: “Evitate l’elicottero”

Il mondo della MotoGP ricorda Kobe Bryant, morto in seguito ad un incidente in elicottero. Jorge Lorenzo: "Ho perso 8 amici così".

Anche il mondo della MotoGP piange la morte di Kobe Bryant. Un tragico incidente in elicottero alla periferia di Calabasas (California) ha posto fine alla vita dell’asso della NBA. Insieme a lui ci hanno lasciato la figlia 13enne Gianna Maria e altre sette persone. Tra i commenti che hanno suscitato maggior discussione quello di Jorge Lorenzo, che ha sottolineato la pericolosità di questo mezzo di trasporto. “Non sono mai stato un fan degli elicotteri, nonostante il loro dinamismo e la loro agilità li evitavo ogni volta che potevo e incoraggiavo i miei amici a fare lo stesso . Oggi hanno causato un’altra vittima, una delle più grandi nella storia del basket. Un altro esempio di quanto sia fragile la vita, godiamola finché possiamo. (Ed evitare gli elicotteri fino a quando non saranno più sicuri)“.

A chi gli fa notare di aver viaggiato per molti anni in elicottero senza mai un incidente, Jorge Lorenzo risponde così: “Non li prendo, ho perso 8 amici in elicottero. Capisco che il mio Tweet potrebbe offendere per non limitarmi a ricordare, ma non mi interessa. Purtroppo Kobe e le altre vittime non possono tornare indietro, ma spero che il mio post serva ad altri per essere felice“.