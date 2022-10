Kevin Zannoni “Speravo nella riconferma al Sic58 in MotoE”

Il team Sic58 Squadra Corse ha ufficializzato Kevin Manfredi e Kevin Zannoni in questo momento è ufficialmente a piedi. E’ la cruda realtà senza orpelli e giri di parole. Zannoni è stato autore di una stagione emozionante ma avara di risultati tangibili. Ha fatto tanti giri in testa, ha lottato spesso per la vittoria e il podio ma ha raccolto meno del previsto. Ha concluso dunque il Campionato di MotoE al decimo posto. E’ stato tradito probabilmente dalla troppa voglia di vincere e di dimostrare il proprio valore.

“Mi dispiace molto non essere stato riconfermato dal team di Paolo Simoncelli – confessa Kevin Zannoni – pensavo di avere fatto una stagione comunque positiva anche se, in effetti, ho raccolto poco. Secondo me il motivo della mancata riconferma non sono i risultati ma penso ci sia dell’altro. Credo di avere dimostrato di essere veloce e di meritare di rimanere in MotoE”.

Come stai vivendo questo momento?

“E’ un periodo un po’ brutto per me onestamente. Ho un po’ l’ansia di sapere e di capire cosa riuscirò a fare il prossimo anno”.

Stai parlando con i vari team?

“Ci sto provando. La mia priorità in questo momento è tentare di rimanere in MotoE anche perché si corre assieme al Mondiale e può rappresentare un bel trampolino di lancio per il futuro”.

Alternative?

“Se non dovessi farcela, valuterei il CEV Moto2 o la Supersport. Mi piacerebbe molto il Mondiale Supersport ma non sarà facile. Prenderei in seria considerazione anche il CIV Supersport, magari con delle wild card iridate e con un bel progetto a lungo termine per poter arrivare poi un domani al WSSP”.