Giacomo Agostini e MV Agusta in pista a Misano. Per la leggenda delle due ruote un giro d'onore con la MV Agusta Superveloce AGO a lui dedicata.

Il Gran Premio MotoGP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna sarà un evento speciale per tanti motivi. Uno riguarda direttamente la nostra grande leggenda delle due ruote, Giacomo Agostini, e lo storico marchio MV Agusta: un binomio stellare nella storia del Motomondiale. L’azienda di Varese infatti presenta la nuova Superveloce AGO, dedicata al 15 volte iridato, chiamato a portarla all’esordio in prima persona. Sabato 23 ottobre, quindi nel corso del GP, Agostini si rimetterà tuta e casco da gara per compiere un emozionante giro d’onore lungo il Misano World Circuit.

Il 79enne ex pilota mondiale guiderà così la “sua” MV Agusta, un’edizione limitata visto che verrà prodotta solo in 311 esemplari. Un numero non a caso, ma nientemeno che le vittorie complessive di Agostini, con in aggiunta le prime 15 dedicate alle sue corone iridate. Tutti i dettagli verranno svelati nel corso del GP, ma è una dedica speciale per i risultati ottenuti ad altissimi livelli. Assieme a lui in pista ci sarà anche Simone Corsi, in sella alla F2 dalla livrea che richiamerà gli stessi colori della AGO. Una livrea particolare che verrà sfoggiata sia da lui che da Lorenzo Baldassarri in occasione della gara a Misano.

