FB Mondial HPS 125 Ubbiali: l’omaggio a 70 anni da quel primo titolo

Nel 1951 Carlo Ubbiali vinceva il suo primo titolo mondiale. Ecco ora la FB Mondial HPS 125 Ubbiali Edition, l'omaggio del marchio italiano al 'Cinesino'.

Era il lontano 1951 quando nasceva la leggenda di Carlo Ubbiali, che si assicurava il primo iride in carriera. Correva allora nella storica 125cc e con il mitico marchio tricolore FB Mondial, da tempo scomparso sul palcoscenico internazionale. A 70 anni da quel titolo mondiale (il terzo dell’azienda dopo quelli con Pagani e Ruffo nei due anni precedenti) ecco che nasce una moto celebrativa. Stiamo parlando della FB Mondial HPS 125 Ubbiali Edition, un mezzo molto speciale nel ricordo di questo sodalizio vincente. Oltre che del pluricampione italiano scomparso nel giugno dell’anno scorso. Uscirà in soli 78 esemplari il prossimo 18 ottobre in Francia, al prezzo di 4.595 euro.

Una moto dalla linea argento tecnico e blu brillante, colori iconici del marchio nato nel 1929 a Milano grazie ai Fratelli Boselli. Mantenendo poi la stessa cilindrata utilizzata dallo storico pilota italiano, con un 9 in bella evidenza per rimarcare i successi internazionali. Ricordiamo: 6 titoli mondiali ed altrettanti campionati italiani 125cc, 3 iridi 250cc, affiancati a due campionati italiani di quest’ultima categoria. In aggiunta, tre vittorie nel mitico Tourist Trophy. A 70 anni esatti dal primo mondiale del ‘Cinesino’, Mondial crea una moto in grado di trasmettere le emozioni di quel tempo, oltre all’orgoglio di un binomio tricolore vincente. Qui tutte le sue caratteristiche tecniche.

Foto: fbmondial.com