Ecco dove e quando vedere in diretta il GP Austria MotoGP, differita TV8

In pieno agosto la MotoGP offrirà brividi a non finire. Nel fine settimana si corre il GP Austria, tredicesimo dei venti appuntamenti in calendario. Il campionato entra nella fase caldissima con Pecco Bagnaia e Aleix Espargaro a caccia del capoclassifica Fabio Quartararo. Duello stellare: l’unica Yamaha competitiva in pista inseguita da Ducati e Aprilia. Qui la Rossa ha vinto sei degli ultimi otto GP, gli altri due sono andati alla KTM che giocherà in casa. Tante le variabili in gioco: intanto la novità del tracciato, che presenta una nuova chicane molto lenta fra le curve 1 e 3. È stata disegnata per rallentare quel tratto e migliorare la sicurezza. Inoltre c’è il meteo: il tracciato è situato nella regione alpina della Stiria, qui i temporali estivi sono la norma. Previsioni: scrosci improvvisi proprio negli orari di qualifica e gara…

Highlights su Corsedimoto

Il Gran Premio d’Austria sarà integralmente in diretta su motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece qualifiche e gare saranno solamente in differita. Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Gli orari TV di Sky Sport

Venerdì 19 agosto

8:25-8:45 MotoE Prove libere 1 (no diretta TV)

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 1

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 1

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 1

12:35-12:55 MotoE Prove libere 2 (no diretta TV)

13:15-13:55 Moto3 Prove libere 2

14:10-14:55 MotoGP Prove libere 2

15:10-15:50 Moto2 Prove libere 2

16:50-17:20 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 20 agosto

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 3

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 3

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 MotoE Gara 1

Domenica 21 agosto

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

La programmazione TV8

Sabato 20 agosto

15:30 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

16:45 Differita MotoE Gara 1

Domenica 21 agosto

14:00 Differita Moto3 Gara

15:15 Differita Moto2 Gara

17:05 Differita MotoGP Gara

18:30 Differita MotoE Gara 2