Diogo Moreira, il rookie Moto3 alla sfida nel Mondiale Supermoto

La Moto3 è in “pausa” fino alla prossima settimana. Diogo Moreira, al momento il miglior esordiente della categoria, ne approfitta per affrontare una sfida differente. Il pilota brasiliano di MT Helmets-MSi infatti disputerà il secondo round del Mondiale Supermoto, di scena questo fine settimana ad Alcarràs, in Spagna. Sarà al via con i colori SGR Grau Racing, squadra con cui Moreira si allena regolarmente, includendo costantemente nel suo programma le specialità supermoto e flat track.

Sarà quindi una sfida molto interessante, da affrontare dopo i test privati di cui Moreira sarà protagonista venerdì prossimo al Montmeló. Poi, con l’OK della sua squadra, andrà ad Alcarràs, pista che il giovane brasiliano conosce molto bene. “Per noi è motivo di orgoglio” ha sottolineato il boss Angel Grau. “L’abbiamo visto crescere ed ora lo seguiamo con attenzione nel Mondiale Moto3. Senza dubbio è un invitato di lusso per questo campionato. Un sentito grazie a MT Helmets-MSi per averlo lasciato correre con noi.”

Foto: Instagram