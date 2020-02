Aspar Team per un 2020 da protagonista tra Moto3 e Moto2

Aspar Team svela a Jerez le livree delle nuove moto. Sempre grandi ambizioni tra Moto2, con Canet e Syahrin, e Moto3, con Nepa e Arenas.

In occasione dei primi test ufficiali a Jerez stiamo vedendo tante nuove livree per la stagione 2020. Aspar Team non fa eccezione, mostrando tutte le colorazioni delle sue moto per i Mondiali Moto2 e Moto3. Ecco le Speed Up di Aron Canet e Hafizh Syahrin, assieme alle KTM di Stefano Nepa e Albert Arenas.

Nel caso dei piloti Moto3, già avevano disputato i precedenti test privati sempre a Jerez con le nuove livree. Per quanto riguarda i ragazzi in Moto2, scopriamo per la prima volta i nuovi colori. Cambiano gli sponsor, che determinano anche la grafica, sempre immutata la voglia di essere protagonisti in entrambe le categorie.

In Moto2, Aron Canet è all’esordio da vice-campione Moto3, mentre Hafizh Syahrin riparte da qui dopo due annate in MotoGP. Entrambi i piloti guidano le Speed Up, le nuove moto della squadra di Martínez. Dopo due turni di test svolti, lo spagnolo ha stampato un miglior crono di 1:41.840, a sette decimi dal migliore, mentre il pilota malese ha come riferimento un 1:42.459, ad oltre un secondo dalla vetta.

In Moto3, si avvicina la prima annata completa di Stefano Nepa, accanto al ‘veterano’ Albert Arenas. Un turno di test completato finora per la categoria minore. Quest’ultimo ha realizzato un 1:46.162, 5° a sei decimi da García in testa, mentre il nostro portacolori ha stampato in questa prima sessione un miglior crono di 1:46.457, chiudendo 9° a circa nove decimi dal capoclassifica.

