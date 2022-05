Aprilia All Stars 2022: a Misano la festa con i piloti e le meraviglie di Noale

Musica, motori, divertimento e tanti campioni: Misano World Circuit ospita l’Aprilia All Star 2022. Sabato 7 maggio Saranno presenti i piloti di MotoGP Aleix Espargaró, Maverick Viñales e Lorenzo Savadori. Con loro anche Max Biaggi ed altre glorie del passato.

Il programma

La festa inizierà alle 9.30, con l’apertura dei cancelli ed ingresso gratuito. Dalle 10 musica e spettacolo con Radio DeeJay e M2O, Albertino, Vic e Vittoria Hide. Saliranno poi sul palco i piloti di Aprilia Racing che verranno intervistati dai conduttori, incontreranno i fans e firmeranno autografi. I campioni di oggi e di ieri scenderanno poi in pista sia con le RS-GP che con le RSV4.

Piloti e moto di oggi e di ieri

Non mancheranno le mitiche 2T Aprilia che dominarono il motomondiale 125 e 250. Queste moto saranno portate in pista per celebrare i 30 anni del primo titolo Aprilia nel motomondiale, conquistato da Alex Gramigni nel 1992. Ci sarà la RSV 250 nera con la quale Max Biaggi brillò nel motomondiale anni ’90, la numero 65 di Loris Capirossi, la 125 con la quale Rossi vinse il suo primo titolo e la 250 con cui Manuel Poggiali vinse il Mondiale. Le moto saranno esposte in pit lane e tutti le potranno ammirare. Non mancheranno le moto del Campionato Italiano Aprilia Sport Production 250.

Test ride con le bellezze di Noale

Durante tutta la giornata ci saranno inoltre i test ride e tutti potranno provare gratuitamente sulle strade vicine al circuito le Aprilia RS 660, Tuono 660, Tuareg e Tuono V4 con un accompagnatore. E’ prevista un’area speciale dedicata ai vent’anni della Tuono, un’altra riservata agli eSports, in più spazio all’abbigliamento ed al merchandising griffato Aprilia e Aprilia Racing. In programma anche un concorso con in palio un’Aprilia Tuono 660. L’Aprilia All Stars 2022 si concluderà alle 17.30 con una parata in pista a cui parteciperanno tutti i motociclisti in sella alla loro moto.