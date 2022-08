Angeluss MTA, OK Dorna: Maria Herrera wild card ad Aragon

Angeluss è la startup italiana nata dall’idea di una imprenditrice 20enne, Aurora Angelucci, che cercherà di aiutare le ragazze ad entrare nel motorsport a due ruote. L’obiettivo è supportare sin dalla tenera età le ragazze che militano nei campionati minori fino a traghettarle ai vertici del Motomondiale. Un progetto a cui Dorna tiene tanto e che arriva in un periodo in cui le quota rosa sono in aumento all’interno del paddock, a dimostrazione di come certi stereotipi siano ormai superati. In 73 anni di storia il campionato di motociclismo conta solo 15 donne, ma da oggi grazie al team MTA Angeluss il numero è destinato a crescere.

Angeluss e il sogno della MotoGP

Al centro del progetto ci sarà Maria Herrera, che al momento compete in MotoE con Aspar ma ha già esperienza nel campionato Moto3, da subito invogliata a fare parte di questo team 100% femminile. Il grande obiettivo è quello di allestire un team per la MotoGP tutto al femminile, ma che non arrivi semplicemente per partecipare, bensì per vincere. Servirà tempo, dedizione e supporto esterno, ma la “macchina rosa” è in movimento già da tempo e presto saranno all’opera.

A Silverstone Dorna ha ufficializzato la wild card di Maria Herrera ad Aragon, con una moto e un box personalizzati, con un look prettamente femminile così come l’intero staff di meccanici e tecnici. Prima del weekend di gara la squadra farà un test al MotorLand a fine agosto. Angeluss ha iniziato a lavorare per creare un junior team in Ohvale e nella pre-Moto3 e, in base alle richieste ricevute, organizzerà dei Camp per reclutare le ragazze che vogliono entrare nel mondo racing e hanno più talento. Si effettueranno su circuiti europei come Vallelunga, Brno per l’Europa dell’Est e un altro circuito spagnolo (o Portimao). Le partecipanti dovranno inviare un curriculum e presentarsi nei giorni prescelti dal team. A Misano ci sarà la presentazione della moto e della squadra, MTA sarà il suo prezioso partner. A breve seguiranno altre notizie.