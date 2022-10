È ormai diventato la vera rivelazione della stagione. Alonso Lopez continua ad inanellare risultati di rilievo, come fosse un veterano della Moto2 e non un pilota che anzi ha debuttato a tempo pieno con 6 round di ritardo. Anche nel GP in Malesia è arrivato il podio, che ha portato con sé un risultato incredibile: è lui, il Mago, il nuovo capoclassifica tra gli esordienti! Scalzato così lo Squalo, Pedro Acosta (a Sepang ritirato per incidente), che aveva saldamente tenuto il comando da inizio stagione. Il pilota di Luca Boscoscuro ha anche la grande occasione di coronarsi best rookie 2022, sarebbe davvero un risultato clamoroso.

Astro nascente

A casa dall’inizio dell’anno dopo una bella stagione in Moto2 nell’ex CEV, debutta a tempo pieno dal round in Francia al posto di Fenati. È uno dei due unici zeri nei 13 GP disputati quest’anno nella categoria intermedia. Già questo è degno di attenzione, ma Alonso Lopez ha fatto molto di più a livello di risultati. Mai peggio di due ottavi posti, spiccano due vittorie, altri tre podi e due giri veloci. Il giovane pilota Speed Up è entrato a gamba tesa nella categoria e sta già lasciando il suo segno, addirittura mettendo in ombra un altro giovane fenomeno chiamato Pedro Acosta. Era lui l’indiscusso leader tra gli esordienti fino a questo GP, con due vittorie ed altri due podi a referto. La gara sfortunata in Malesia (prima colpito da Chantra, poi il secondo incidente ed il ritiro) ha permesso il sorpasso da parte del connazionale, ora leader con 3,5 punti di margine sullo Squalo di Mazarrón. Un avvicendamento tra due ‘ragazzi terribili’, con una differenza: Acosta era atteso dopo l’exploit in Moto3, Lopez invece è la vera sorpresa.

Lopez: “Voglio continuare a fare magie”

Terzo podio nelle ultime quattro gare, uno stato di forma incredibile per la giovane stella di Boscoscuro. Proprio lui è il primo a sorprendersi di questi risultati, come quello più recente in Malesia. Se l’è dovuta sudare, visto che Manuel Gonzalez in particolare ha visto il podio da vicino e ci ha provato a lungo. Alla fine è emerso ancora Lopez, 2° grazie ad Ogura scivolato nelle curve finali. “Non so bene cosa ho fatto, è stata molto dura” ha commentato Lopez a motogp.com. Non so mancati grossi rischi per tutta la corsa. “Ho salvato 3-4 cadute! La magia mi ha salvato stavolta” ha sottolineato il 20enne di Madrid. “Un grazie a Luca [Boscoscuro] per questa opportunità. Ora pensiamo solo all’ultima gara a Valencia, poi si vedrà.” Un’altra tappa di casa molto speciale, nonché la chiusura di una stagione davvero incredibile. “Sono rimasto lontano da casa per 5-6 settimane. Voglio solo tornare, abbracciare i miei genitori e continuare a fare magie” ha concluso col sorriso.

La classifica degli esordienti

1. Alonso Lopez – Speed Up Team – Boscoscuro – 155,5 punti

2. Pedro Acosta – Red Bull KTM Ajo – KALEX – 152 punti

3. Manuel Gonzalez – Yamaha VR46 Master Camp – KALEX – 66 punti

4. Jeremy Alcoba – Intact GP – KALEX – 64 punti

5. Filip Salac – Gresini Racing – KALEX – 42 punti

6. Alessandro Zaccone – Gresini Racing – KALEX – 9 punti

7. Keminth Kubo – Yamaha VR46 Master Camp – KALEX – 7,5 punti

8. Gabriel Rodrigo – Mandalika SAG Team – KALEX – 6 punti

9. Sean Dylan Kelly – American Racing Team – KALEX – 5,5 punti

Foto: Valter Magatti