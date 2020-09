Kiara Fontanesi doppio terzo posto nel GP Mantova vinto dalla neozelandese Courtney Duncan. Adesso servirà il finale perfetto

Kiara Fontanesi ha archiviato con un doppio terzo posto il GP di Mantova vinto dalla neozelandese Courtney Duncan. Ma il settimo titolo Mondiale è tutt’altro che sfumato: la campionessa parmigiana si giocherà tutto nel gran finale che si correrà il 1 novembre a Pietramurata, in Trentino. In questa particolare stagione condizionata dalla pandemia, le quattro migliori motocrossiste del pianeta se la vedranno in un gran finale che promette scintille. Al comando c’è l’olandese Nancy van der Ven, con 166 punti, inseguita dalla Duncan a quota 162, Larissa Papenmeier 160 e la nostra Kiara a 156. Il distacco di dieci punti è recuperabilissimo, è tutto nelle mani della Fontanesi che vincendo le due gare conclusive sarebbe iridata.

La svolta è un giallo

A condizionare la giornata di Kiara Fontanesi è stata la penalizzazione inflitta dai commissari al termine di una prima manche che la poliziotta volante aveva vinto di forza. Per non aver rispettato le bandiere gialle, la pilotessa KTM è stata retrocessa al terzo posto, con vittoria assegnata alla van der Ven davanti alla Duncan. Nella sfida finale Kiara non è partita benissimo, ma mentre la Duncan scappava via, era comunque riuscita a riacciuffare la van der Ven. Ma purtroppo è caduta, lasciando sulla sabbia mantovana qualche altro punticino preziosissimo. La neozelandese Courtney Duncan ha portato a casa il successo nel GP riscattando la sfortuna di sabato scorso, quando si era dovuta ritirare per il terrificante volo che vedete nel video qui sopra.