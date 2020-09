WMX Mantova, Kiara Fontanesi vince gara 1 ma poi la penalizzano!

Kiara Fontanesi ha vinto la prima sfida del GP Città di Mantova, ma poi è stata retrocessa al terzo posto. Alle 15:10 gara 2 per la rivincita

Kiara Fontanesi ha vinto di forza la prima manche del GP Città di Mantova, quarto appuntamento del Mondiale Motocross Femminile (WMX). Il successo che serviva alla sei volte campionessa mondiale per recuperare terreno nei confronti delle avversarie più pericolose, stavolta piegate una ad una senza discussioni. Ma dopo l’arrivo Kiara è stata penalizzata e retrocessa al terzo posto dell’ordine d’arrivo. La vittoria quindi è stata assegnata d’ufficio all’olandese Nancy van der Ven davanti alla neozelandese Courtney Duncan. La neozelandese ha riscattato l’errore compiuto sabato scorso, con un tremendo atterraggio nel salto calcolato male che vede nel video qui sopra.

La penalità costa cara

Il successo di Kiara era arrivato al termine di una furiosa battaglia con Larissa Papenmeier e Nancy van der Ven, piegate con decisione. Ma i giudici hanno hanno tolto due posizioni alla fuoriclasse italiana, per mancato rispetto delle bandiere gialle. La retrocessione al terzo posto costa cinque punti preziosissimi per la classifica Mondiale. Kiara però resta in gioco per la vittoria del GP e ovviamente nella corsa alla conquista del settimo titolo. I commissari del motocross sono diventati inflessibili: domenica scorsa, sempre a Mantova, anche Jorge Prado era stato retrocesso per lo stesso motivo, perdendo la vittoria del GP a favore dello svizzero Jeremy Seewer.

La classifica Mondiale WMX dopo 7 gare su 10:

1.Larissa Papenmeier (Ger-Yamaha) punti 147; 2. Nancy van der Ven (Ola-Yamaha) 144; 3. Courtney Duncan (NZ-Kawasaki) 137; 4. Kiara Fontanesi (Ita-KTM) 136; 5. Linn Valk (Ola-Yamaha) 112.