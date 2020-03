Kiara Fontanesi riparte dal terzo posto assoluto nel primo round nel WMX 2020. "Un risultato importante." La prossima settimana si corre in Olanda.

Mamma Kiara Fontanesi riparte alla grande nel Mondiale Motocross Femminile. A tre mesi dalla nascita della sua bambina, la pluricampionessa conquista il terzo posto assoluto nel primo round della stagione 2020. Un anno senza toccare la moto, due mesi di allenamento intensi un mese dopo il parto e via verso Matterley Basin, per tornare fin da subito protagonista a livello internazionale.

Non una situazione semplice quella incontrata sul tracciato britannico. La tanta pioggia ed il vento fortissimo, tanto da sradicare alcune strutture nel posto, hanno messo a dura prove tutte le ragazze al via in campionato. Nulla però ha frenato il desiderio di tornare subito al top. Lo dimostrano un secondo ed un sesto posto di manche che le hanno permesso di conquistare la terza piazza assoluta, dietro alla campionessa in carica Duncan ed a Papenmeier.

A supportarla c’era tutta la sua famiglia, a cominciare dalla figlia Skyler e dal compagno Devin. Determinata fin dalle prove, Fontanesi ha chiuso dietro solo a Van De Ven. In Gara 1, scattata a metà gruppo, è risalita fino alla seconda piazza dietro a Duncan. Nella seconda manche invece si è ritrovata in fondo per un problema al via, riuscendo poi a rimontare fino al sesto posto. Grazie a questo risultato è arrivata la terza piazza assoluta. Un buonissimo punto di partenza verso un altro weekend da protagonista: si corre a Valkenswaard, in Olanda, dal 7 all’8 marzo.

Grande soddisfazione da parte di Kiara Fontanesi, ripartita alla grande dopo la gravidanza. “Il piazzamento nella prima manche del sabato per me è stato come un primo posto. Ho badato a non commettere errori su un terreno molto difficile, con un problema in partenza. Alla fine non ero particolarmente stanca. Nella seconda manche si è girata la moto in partenza e ho perduto molto tempo. Ho recuperato ed il 6° posto mi ha permesso di salire sul podio. Sono contenta, è un risultato importante. Sono già carica per il prossimo round.”