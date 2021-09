MXoN Mantova, Tony Cairoli capitano d’Italia: gli orari TV del “Nazioni”

A Mantova l'Italia proverà a conquistare il titolo Mondiale a squadre. Tony Cairoli capitano azzurro, per l'ultima volta. Ecco gli orari TV e le dirette streaming.

Oggi a Mantova si corre la 74° edizione del Motocross delle Nazioni, che assegna il titolo iridato a squadre in prova unica. E’ una sorta di sfida “olimpica”, con ciascuna squadra nazionale formata da tre piloti: uno impegnato con la MXGP, il secondo con la MX2 (under 23 anni) e il terzo con la Open. L’Italia schiera Tony Cairoli, Mattia Guadagnini ed Alessandro Lupino, una formazione ben equilibrata e affiatatissima che può regalarci grandissime soddisfazioni. Sabato Tony Cairoli ha vinto la manche MXGP, dando una spinta all’entusiasmo degli appassionati.

Le highlights su Corsedimoto

L’Italia ha il vantaggio del fattore campo: si corre infatti sulla sabbia di Mantova, un tracciato molto conosciuto dagli assi del motocross mondiale. Le tre gare di oggi saranno trasmesse integralmente da Eurosport2 e da RaiSpot. Sul nostro sito saranno disponibili le highlights di tutte le gare, gratis, senza necessità di alcuna registrazione.

La situazione, Italia se la gioca

Al Nazioni c’è la possibilità per ogni team di scartare il peggior risultato di giornata, così in testa ci sono i Campioni uscenti dell’Olanda che hanno vinto con Herlings, ottenuto il terzo posto con Coldenhoff e scartato il 9° posto in MX2 di van De Moosdijk (Kawasaki). L’Italia è seconda con il primo posto di Cairoli in MXGP, il 4° di Guadagnini in MX2 e lo scarto del settimo di Lupino. A pari merito con gli azzurri Francia e Gran Bretagna. La sfida è apertissima, per vincere il Nazioni non serve solo andare forte, ma bisogna giocare bene le proprie carte.

Domenica 26 settembre 2021

13:00 MXoN Gara 1 (MXGP e MX2) diretta RaiSport ed Eurosport

14:30 MXoN Gara 2 (MX2 e Open) diretta RaiSport ed Eurosport

16:00 MXoN Gara 3 (MXGP e Open) diretta RaiSport ed Eurosport

