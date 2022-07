MXGP: Yamaha imbattibili nel GP a Loket, Guadagnini in top ten

La Repubblica Ceca è territorio Yamaha quest’anno. La scatenata truppa del team factory monopolizza le manche con due piloti diversi, prendendosi infine il trionfo di GP. Questo va a Jeremy Seewer grazie ad una vittoria e ad un secondo posto, ma subito dietro c’è un Maxime Renaux agguerrito al rientro da un infortunio. Il leader MXGP Tim Gajser ‘limita i danni’ con il 3° posto finale, round da dimenticare per Romain Febvre, assente in Gara 2 per problemi di salute accusati già da venerdì. Mattia Guadagnini chiude come miglior italiano grazie al 9° posto overall a Loket.

Gara 1

I segnali di una truppa Yamaha factory pronta all’attacco si confermano in questa corsa. Su tutti Jeremy Seewer, che dopo aver trionfato in Qualifying Race ha la meglio sul leader MXGP Tim Gajser anche nella prima manche a Loket. Da sottolineare il 3° posto del rookie Maxime Renaux, che ha accelerato il rientro dall’infortunio ma con grande successo. Ottima gara anche di Glenn Coldenhoff, che completa una top 4 a trazione Yamaha, mentre Mattia Guadagnini è nettamente il miglior italiano con l’8° posto al traguardo. Più indietro Alberto Forato ed Ivo Monticelli, rispettivamente 24° e 25°.

Jeremy Seewer – Yamaha – 35:32.284 Tim Gajser – Honda – +7.283 Maxime Renaux – Yamaha – +14.721 Glenn Coldehoff – Yamaha – +17.730 Jorge Prado – GasGas – +19.496 Mitch Evans – Honda – +28.327 Calvin Vlaanderen – Yamaha – +30.901 Mattia Guadagnini – GasGas – +33.576 Ben Watson – Kawasaki – +34.684 Brian Bogers – Husqvarna – +36.406

Gara 2

È sempre Yamaha, ma stavolta il ruggito è quello del rookie. Che rientro per Maxime Renaux, che dopo il terzo posto della prima manche si prende la vittoria nella seconda gara di giornata a Loket. Anzi, doppietta di squadra con il secondo posto di Jeremy Seewer, che manca il doppio successo per un suo errore… Ma è un 1-2 sufficiente per il trionfo di GP. Tim Gajser 3° è l’unico guizzo Honda in una top 4 completata ancora da Glenn Coldenhoff. Undicesimo è Mattia Guadagnini nonostante un errore, vanno a punti anche Ivo Monticelli buon 14° ed Alberto Forato 16°.

Maxime Renaux – Yamaha – 35:34.878 Jeremy Seewer – Yamaha – +3.257 Tim Gajser – Honda – +11.975 Glenn Coldenhoff – Yamaha – +23.177 Jorge Prado – GasGas – +29.285 Calvin Vlaanderen – Yamaha – +33.632 Mitch Evans – Honda – +35.697 Brian Bogers – Husqvarna – +36.955 Valentin Guillod – Yamaha – +44.873 Jed Beaton – Kawasaki – +48.247

Classifica di GP

Top 20 MXGP generale