MXGP, una nuova KTM per Jeffrey Herlings: “Non ho bisogno di pause”

Il campione MXGP Jeffrey Herlings ha testato una nuova KTM 450 con cui proverà a difendere il titolo mondiale. Sarà un inverno senza pause per l'olandese.

L’olandese volante Jeffrey Herlings ha vinto cinque titoli nel Mondiale Motocross, tre in classe MX2 e due in MXGP. L’ultimo risale alla stagione appena conclusa, al termine di una lunga sfida con Romain Febvre e Tim Gajser, con Tony Cairoli che gli ha ceduto sul piatto d’argento alcuni punti indispensabili a Pietramurata. “The Bullet” non prenderà nessuna pausa durante l’inverno ed esordirà nel campionato 2022 senza mai scendere dalla moto.

Positivi i primi test con KTM 450 del 2022. “Finora mi sono dovuto allenare e testare quotidianamente, perché abbiamo una nuova moto per il prossimo anno. Ogni quattro o cinque anni c’è un lifting. Dal 2018 al 2021 abbiamo guidato la stessa moto, quindi ora ne abbiamo una nuova – dichiara a Mxlarge.com -. Non ho per niente bisogno di una pausa. Da dicembre ci prepareremo di nuovo per la nuova stagione. Ho ancora un contratto di due anni con KTM, quindi per i prossimi anni questo è il mio nuovo giocattolo“.

Tim Gajser si gode il suo periodo di relax, peccato per Romain Febvre che si è infortunato al Supercross di Parigi ed è costretto in ospedale. Jorge Prado sarà presto fra i contendenti al titolo MXGP, ma forse non è ancora maturo per il 2022. Jeffrey Herlings ha la possibilità di firmare la sua sestina iridata. “I primi test sono stati super positivi. Sono curioso di vedere come sarà nelle situazioni di gara. Penso che andrà molto positivamente. L’obiettivo principale è difendere il titolo mondiale e ripetere quanto fatto nell’ultima stagione“. Il Mondiale prenderà il via il 20 febbraio in Gran Bretagna