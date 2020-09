MXGP: ufficiale, l’evento in Patagonia-Argentina posticipato al 2021

MXGP, salta ufficialmente l'evento in Patagonia-Argentina: tutto rimandato al 2021, con il contratto esteso fino al 2022. Ecco il calendario Motocross aggiornato.

Appariva scontato da tempo, mancava solo l’ufficialità, ora arrivata. L’evento MXGP of Patagonia-Argentina è stato definitivamente rimandato. In programma originariamente il 21-22 novembre ma da tempo in dubbio, avrà luogo ora nel 2021. Date ancora da decidere, chiaramente tutto dipenderà dall’evoluzione della situazione attuale.

Inutile citare la causa del rinvio, trattandosi dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Il paese sudamericano sta vivendo un periodo davvero difficile e di conseguenza non si può garantire la sicurezza in termini di salute, né facilità nei trasporti. In compenso, l’accordo con il circuito argentino è stato esteso fino al 2022 e già si lavora per l’evento MXGP da realizzare il prossimo anno. Oltre a questo, è già scattata la procedura per garantire i rimborsi dei biglietti oppure la loro validità per la stagione 2021.

Il calendario MXGP 2020