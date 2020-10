MXGP Trentino: Gajser verso l’iride, Cairoli ci prova ancora. Gli orari TV

Scatta domenica la tripletta finale del 2020. Tim Gajser lanciato verso il titolo MXGP, Tony Cairoli proverà a contrastarlo. Gli orari TV Eurosport e RaiSport.

Siamo quasi ai titoli di coda di questa intensa stagione MXGP 2020, caratterizzata da un nuovo format e da triplette sulle stesse piste. Al comando però ritroviamo il campione 2019: Tim Gajser ormai è prossimo a chiudere i giochi e ad assicurarsi il 4° iride in carriera. Tony Cairoli ci proverà fino all’ultimo, ma il distacco è salito a 74 lunghezze… Occhio a Jeremy Seewer, che vorrà consolidare la terza casella iridata, ma non dimentichiamo molti altri possibili protagonisti. Improbabile rivedere in azione Jorge Prado, positivo al Covid.

Da sottolineare infine che assisteremo anche alla passerella finale per Gautier Paulin e Clément Desalle. Entrambi infatti hanno annunciato il ritiro alla fine di questa stagione: la tripletta trentina quindi li vedrà al via nel Mondiale Motocross per l’ultima volta. Sia il pilota francese (ricordiamo, 3° nel 2019 nel MXGP of Trentino) che l’alfiere belga però cercheranno di realizzare il loro personale Gran Finale, per chiudere le rispettive carriere nel miglior modo possibile.

MXGP – World Championship Top 10: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 583 punti; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 509 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 499 p.; 4. Jorge Prado (ESP, KTM), 476 p.; 5. Romain Febvre (FRA, KAW), 465 p.; 6. Gautier Paulin (FRA, YAM), 403 p.; 7. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 375 p.; 8. Clement Desalle (BEL, KAW), 362 p.; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, HON), 289 p.; 10. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 263 p.

Occhio anche al Mondiale femminile

Ultimo assalto al titolo anche in campo femminile: la nostra mamma Kiara Fontanesi ci prova, con una top 4 racchiusa in appena 10 punti e 50 in palio tutto è ancora possibile. Ricordiamo che Nancy van de Ven comanda, seguita da Courtney Duncan (-4), Larissa Papenmeier (-6) e appunto la campionessa italiana. Da segnalare però una assente: Amandine Verstappen, 12^ in classifica iridata, è fuori causa per positività al Covid-19. Qui tutte le informazioni.

Gli orari TV del 1/11

Eurosport

11:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2 ed Eurosport Player)

12:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport Player, differita Eurosport 2 alle 20:30)

14:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport Player, differita Eurosport 2 alle 21:00)

15:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2 ed Eurosport Player)

RaiSport/Raisport Web

12:15 MXGP Gara 1 in diretta

15:10 MXGP Gara 2 in diretta